Erdoğan'dan ‘koruyucu aile’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olan Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle dün gerçekleştirilen bir etkinlikte bu düşüncelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" etkinliği hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, etkinliğe dair bir videoyu da paylaşıma dahil etti.

Paylaşımında, "Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek, sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir. İşte bu nedenle hayati bir öneme sahip olan koruyucu aile hizmetinin çoğalarak yaygınlaşmasını diliyorum." sözlerine yer verdi.