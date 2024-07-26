Erdoğan’dan maaşları arttırın talimatı

Uçak yolcularını isyan ettiren ve giderek artan rötar sorunlarının arkasında, hava trafik kontrolörlerinin maaş zammı talebi olduğu iddia edildi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden bir üye, kontrolörlerin "Paramızı verin, inisiyatif kullanalım; vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız" dediğini belirterek, bunun "devlete şantaj" olduğunu savundu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu konu, AKP'nin salı günü yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, durumu ivedilikle çözmeleri ve gerekeni yapmaları konusunda talimat verdi.

Bir kabine üyesi ise, "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer payları artırıldığında, yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personel de aynı talepleri gündeme getirebilir ve eyleme geçebilir. Bunun önünü alamayız. ‘Paramızı verin, inisiyatif kullanalım; vermiyorsanız kullanmayacağız’ diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yenilerini istihdam ederiz. Herkesin devleti şantajla eline geçirebileceğini düşünmemesi gerekiyor. Yeni eleman alacağız, eğitim vereceğiz; gerekirse o bin kişiyi de gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.