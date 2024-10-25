Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na yeni görev! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Prag Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu Çekya Büyükelçiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Ayrıca, Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu atandı.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak da Metin Feyzioğlu görev alacak.

Diğer yandan bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.