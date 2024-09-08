Erdoğan'dan Narin ile ilgili ilk açıklama

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olan Narin’den kötü haber geldi. Tüm Türkiye'nin seferber olup aradığı küçük kızın cansız bedeni bulundu. 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, evine 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresi yatağında bir çuvalın içine koyulmuş halde bulundu. İki gün önce de bir ihbar sonrası jandarma ekipleri bu derede arama çalışmaları yapmış herhangi bir ize rastlayamamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrası açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan,

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.