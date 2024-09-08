Narin'in annesi, babası, iki kardeşi ve üç amcası gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin'in annesi, babası, iki kardeşi ve üç amcası gözaltına alındı

19 gündür kayıp olarak aranan ve bu sabah cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişinin aralarında annesi, babası, iki kardeşi ve köyde yaşayan üç amcasının olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni sabah saatlerinde yaşadığı köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin bulunmasının ardından yapılan açıklamada 21 kişinin gözaltına alındığı duyurulurken, Narin'in yaşadığı köyün mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı.

ANNE, BABA VE İKİ KARDEŞ GÖZALTINDA

Halk TV canlı yayında Ferit Demir, gözaltına alınan kişilerin arasında Narin'in annesinin, babasının, iki kardeşinin ve köyde yaşayan üç amcasının da olduğunu duyurdu.

DAHA ÖNCE ABİSİ GÖZALTINA ALINMIŞ AMCASI İSE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında ilk olarak ağabeyi gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı. Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran ise gözaltına alındı ve tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutuklanma gerekçesi olarak, DNA tespitlerinin amcanın DNA'sıyla uyuşmasını gösterdi. Tunç, tutuklamanın bir tedbir olduğunu ve tüm detayların yargı tarafından değerlendirileceğini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Narin Güran'ı arama çalışmaları, Diyarbakır ve Ankara'dan gelen özel ekiplerin koordineli çabalarıyla sürdürüldü. Mahallenin çevresi 8 kez arandı, ancak önceki aramalarda herhangi bir iz bulunamadı. Bakan Tunç, olayın en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini ve adaletin sağlanacağını vurguladı.

Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındıNarin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı

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