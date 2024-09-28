Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'

İsrail’in Beyrut’a gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah’ın ana karargah binası vuruldu. Gerçekleştirilen hava saldırısında vurulan binada Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın da olduğu öğrenildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada Nasrallah’ın öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah’tan gelen ilk açıklamalarda Nasrallah’ın öldürülmesi doğrulanmazken nerede olduğunun bilinmediği belirtilmişti. İran ise yaptığı açıklamada Nasrallah’ın güvenli bir yere götürüldüğü kaydedilmişti.

Hizbullah, yaptığı son açıklamada Nasrallah’ın öldürüldüğünü doğruladı. Açıklamada “Liderimiz öldürüldü, İsrail’e karşı savaşmaya devam edeceğiz” denildi.

"İSRAİL'E ARTIK DUR DENMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alarak, "İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir” dedi.

Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır.

İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır.

"TÜRKİYE OLARAK LÜBNAN'IN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz.

İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail’in, Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."