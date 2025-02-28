Erdoğan'dan önce 'oğlu Bilal' gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret etmesi beklenen Emevi Camii'ne önce oğlu gitti. Bilal Erdoğan, Suriye'nin yeni devlet başkanı Ahmed Şara ile birlikte Emevi Camii'nde Cuma namazını kıldı. Suriye basını görüntüleri servis etti.

Suriye basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, cuma namazını birlikte kılmak üzere Şam'daki Emevi Camii'ne gittiğini belirtti. Erdoğan'ın, üst düzey Türk heyetine başkanlık ettiği aktarıldı.

DAHA ÖNCEDE FİDAN VE KALIN GİTMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın olmak üzere devlet kademesinden çok sayıda isim de Suriye'nin yeni yönetimi ile temaslarda bulunmuş, Fidan ve Kalın Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

AHMET ŞARA TÜRKİYE’YE GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşer Esad'ı devirerek yönetimi alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 4 Şubat’ta başkent Ankara'da ilk resmi ziyaretini yapmıştı.

ERDOĞAN'DAN ÖNCE OĞLU GİTTİ

Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret edip etmeyeceği merakla beklenirken Ragıp Soylu'dan çarpıcı paylaşım geldi. Soylu, "Erdoğan'ın oğlu Bilal ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şaraa bugün Cuma namazı için Emevi Camii'ni ziyaret edecek mi?" diyerek paylaştığı görüntülerle Bilal Erdoğan'ın Suriyede olduğunu duyurdu.

Suriye basını ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türk heyeti ve Bilal Erdoğan'ın eşliğinde Cuma namazını kılmak üzere Eski Şam'daki Emevi Camii'ne geldiğini aktardı.