Erdoğan'dan Putin görüşmesi sonrası Suriye mesajı. 'Hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleşti.

Erdoğan ve Putin'in bir otelde basına kapalı yapılan görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Erdoğan, yapılan görüşme sonrası konuşulan konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

ADİL BİR BARIŞ MÜMKÜN



Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.



İSRAİL DURDURULMALI

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

SURİYE MESAJI: HAZIRIRIZ

Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

GAZZE HASSASİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu sadece ikili görüşmelerde değil, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.

Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran’ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak başlığıyla yapılacak. Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanhay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor. Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor.

Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.



GÖRÜŞME ÖNCESİ RUSYA'DAN AÇIKLAMA!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız." dedi.

Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.



SURİYE KONUSU ELE ALINACAK

Görüşmenin her iki liderin de isteği üzerine yapılacağını ve uzun sürebileceğini dile getiren Peskov, "Elbette görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular ele alınacak. İlk önce ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, Suriye, Ukrayna konusunu da ele alacak. Gündemde, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusu da var. Bu ziyaret, zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek. Bugün ziyaretin olanaklarını ele almak için imkan var." diye konuştu.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin heyetlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, "Putin, sık sık yüz yüze de görüşmeye geçmeyi tercih ediyor." dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Peskov "İkili ilişkilere yönelik çok fazla çalışma yapıldığı zaman, kaçınılmaz bir şekilde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tamamen normal bir çalışma sürecidir. Ancak sorunların çözümüne yönelik siyasi irade mevcut, ticari ve ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkiler gerekli düzeyde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız."

Sözcü Peskov, herkesin teröre karşı çıktığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti dahil tüm ülkelerle bu konuda işbirliği yapacağız." şeklinde konuştu.