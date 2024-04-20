Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babasına dava

12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini “öldürüldüğü”nü öne sürmüştü.

Şaban Vatan, "X" platformundaki sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dava açtığını duyurdu.

Dava bilgilerinin e-Devlet görüntüsünü paylaşan Şaban Vatan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm, yetmedi mi? 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz. Kendi adaletimizi artık kendimiz mi sağlayalım. Benim evladım öldürüldü evladım. Lanet Olsun!"