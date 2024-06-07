Erdoğan’dan sağ koluna İmamoğlu azarı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu 515 oy alırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

AKP DE OY VERDİ

Öte yandan İmamoğlu’na AKP’li belediye başkanlarının da oy verdiği idd edildi.

TBB’de büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor.

CHP 448 delegesi ile tek başına çoğunluğu sağladı. Ancak Ekrem İmamoğlu CHP’nin delege sayısını 67 farkla geçerek 515 oyla seçildi.

ERDOĞAN KİMİ AZARLADI?

Uğurcan Biçer'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaşanan duruma tepki iddia edildi. Erdoğan, delegelerin tamamını oy kullanmaya getiremeyen AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı azarladığı öne sürüldü.

75 yaşındaki Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifası istendiği de belirtildi.

Yusuf Ziya Yılmaz’ın “Ekrem İmamoğlu’na oy veren AKP’li belediye başkanlarını bulacağım bana müsade edin diye” genel merkez koridorlarında bağırdığı ileri sürüldü.

YUSUF ZİYA YILMAZ KİMDİR

1951 doğumlu olan Yusuf Ziya Yılmaz 1999 ve 2018 yılları Samsun büyükşehir belediye başkanlığı görevini yaptı.

Türk mühendis ve siyasetçi olan Yılmaz ayrıca 2018'den beri AKP Samsun milletvekili olup partide Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yapıyor.