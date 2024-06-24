Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Esendemir'in ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esendemir ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU:

Kaza, Cumali Esendere'nin (30) kontrolündeki 73 ABC 428 plakalı aracın Fındık Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Kazada, sürücü ve araçtaki A.E, İ.E, M.E. ve H.E. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cumali Esendere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan diğer kişilerin de güvenlik korucusu olduğu ve görevden döndükleri öğrenildi.