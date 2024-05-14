Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Van'ın Çatak İlçesi'nde koruculuk yapan Çetin Şeylan, üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan güvenlik korucusu Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şeylan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığı şehit haberini şöyle duyurdu:

Van İlimizin Çatak İlçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz

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