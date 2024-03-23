Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Furkan Bor'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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NE OLMUŞTU

Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde dün akşam yunus ekibinin virajı alamaması üzerine meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralı polislerden Furkan Bor, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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