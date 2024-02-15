Erdoğan'dan Sisi açıklaması. 'Beni havalimanında karşılamasından memnun oldum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüşmek üzere dün Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitti. 12 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, havalimanında Sisi ve eşi tarafından karşılandı.

Erdoğan, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi, cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim” ifadelerini kullanmış, Sisi ise Nisan ayında Türkiye'ye bir ziyarette bulunmasını planladıklarını ve bunun için çok heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ZİYARET OLDUKÇA SAMİMİ VE BAŞARILI GEÇTİ"

Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri tamamlamış bulunuyoruz. Hüsnü kabullerinden ötürü Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretimizde Dubai'de düzenlenen ve onur konuğu olarak davet edildiğimiz Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldık.

Dubai ziyaretimizin ardından Kahire'ye intikal ettik. Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'nin daveti üzerine yaptığımız bu ziyaretimiz de oldukça samimi, verimli ve başarılı geçti.

Sayın Sisi'nin refikalarıyla birlikte havalimanına bizzat gelerek bizi karşılamasından hassaten memnuniyet duydum. Görüşmelerimizde son dönemde askeri ve savunma sanayi dahil, her alanda ivme kazanan ilişkilerimizi ele aldık.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızı en kısa zamanda gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık.

Nisan ayı başında Sayın Sisi’nin yemin töreni söz konusu. Dolayısıyla Nisan ya da Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Afrika kıtasındaki en büyük ticari ortağımız Mısır'la ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefimizi yakalamakta kararlıyız.