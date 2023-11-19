Erdoğan'dan sonra bir isimden daha 50+1 açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'den de 50+1 şartına ilişkin açıklama geldi.

Erdoğan'dan sonra bir isimden daha 50+1 açıklaması geldi

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçimi için aranan "salt çoğunluk", bir başka ifadeyle "50+1" şartının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olmazsa olmaz unsuru olmadığını belirtti.

DEMOKRATİK ÜLKE GÖNDERMESİ

Dünyanın birçok demokratik ülkesinde farklı oranların uygulandığına işaret eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar, bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir.

En çok oyu alan adayın seçilmesi, seçim yarışının daha rekabetçi, organik, baskılardan ve sunilikten uzak gerçekleşmesini sağlayacak, sonuçları itibarıyla daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatine olacaktır.

Siyaseti ve şeffaflığı değil, siyasetsizliği ve kapalı kapılar ardında yürütülen gizli ve karanlık pazarlıkları seçenler, 'salt çoğunluk/50+1' şartını sistemin ve siyaset kurumunun üzerinde sallanıp duran Demokles'in kılıcına dönüştürmüşlerdir. Bu nedenlerle meselenin anayasal düzlemde gözden geçirilmesi kaçınılmazdır."

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor.

Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa.." ifadelerini kullanmıştı.

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