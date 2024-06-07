Erdoğan’dan talimat: O isimleri bul yoksa istifa et

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde AKP'li belediye başkanlarının, CHP’nin adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği ortaya çıktı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kızdırırken Erdoğan, bu isimlerin tespit edilmesi talimatını verdi.

İsimlerin bulunamaması halinde ise AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın istifasını istedi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden birinci çıkan partisi CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği’nin adayı oldu.

5 Haziran günü yapılan seçimlerde İmamoğlu, AKP'nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarıştı ve İmamoğlu 515 oy ile birliğin başkanı seçildi. Genç ise 250 oy alabildi.

AKP'LİLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Seçimlerin sonrasında İmamoğlu’na AKP’li isimlerin de oy verdiği ortaya çıktı. Erdoğan, AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile durum değerlendirmesi yaparken Erdoğan, İmamoğlu'na oy veren AKP belediye başkanlarının belirlenmesini istedi.

AKP kulislerinden gelen bilgilere göre, Erdoğan hızlı bir tespit süreci başlatılmasını istedi. Erdoğan, başkanların savunmalarının istenmesini ve neden bu tavrı sergilediklerinin öğrenilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı, belediye başkanlarının tespit edilememesi durumunda, Yılmaz’ın istifa etmesini istedi. Yılmaz ise kısa sürede isimleri tespit edip ileteceğini ifade etti.

CHP'NİN DELEGE SAYISI 448

CHP'nin TBB seçimlerinde 448 delegesi bulunuyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB'nin delege sayısı 868'e ulaşıyor. DEM Parti'nin 64, YRP'nin 15, MHP'nin 56 delegesi var. AKP'nin ise 277 delegesi mevcut. MHP seçimlere katılmadı. YRP ve DEM Parti'den de seçimlere katılmayan isimler oldu.

İmamoğlu'nun CHP delegelerinden fazla oy alması, AKP'lilerin desteğinden kaynaklanıyor. İmamoğlu’nun oyları ile CHP delegeleri arasında 67 oy farkı bulunuyor. AKP delegeleri ile Genç’in oy farkı ise 27.