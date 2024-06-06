'Kılıçdaroğlu ankette bile yenildi'. Son anket ortaya çıktı

ASAL Araştırma Şirketi tam 26 ilde ‘En beğenilen siyasetçi kim?” sorusunu sordu. Söz konusu ankete 2 bin kişi katılırken katılımcıların verdiği cevaplardan sonra ortaya çıkan veriler kamuoyuyla paylaştı.

Gerçekleştirilen ankette en çok sevilen siyasetçi yüzde 20,5 oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, listenin ikinci sırasında ise yüzde 16,2 oranla Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Listenin en dikkat çeken detayı ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 1’lik oy oranıyla listenin son sıralarında bulunması oldu.

İŞTE EN BEĞENİLEN SİYASETÇİLERİN LİSTESİ

1. Recep Tayyip Erdoğan: % 20,5

2. Mansur Yavaş: % 16,2

3. Ekrem İmamoğlu: % 13,3

4. Özgür Özel: % 6,0

5. Selahattin Demirtaş: % 4,8

6. Devlet Bahçeli: % 3,9

7. Fatih Erbakan: % 2,2

8. Ümit Özdağ: % 1,8

9. Yavuz Ağıralioğlu: % 1,2

10. Kemal Kılıçdaroğlu: % 1,0

11. Müsavat Dervişoğlu: % 0,8

Gazeteci Fatih Portakal yaptığı canlı yayında ASAL araştırma Şirketi’nin yaptığı "En beğenilen siyasetçi kim?” anketinin sonuçlarını paylaştı.

Listenin son sıralarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğuna dikkat çeken Portakal, Kılıçdaroğlu’nun siyasetten emekli olduğunu ve bu listeye neden koyulduğuna anlam veremediğini söyledi.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU NEDEN SORUYORSUN ARTIK LİDER FALAN DEĞİL EMEKLİ”

Portakal, yaptığı canlı yayında, “ASAL Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette Erdoğan her şeye rağmen birinci sırada. Erdoğan, bu kadar kötü yönetmeye rağmen yine en beğenilen siyasetçi. Nesi beğeniliyor bilmiyorum. Erdoğan’ın hemen arkasından yüzde 16,2 ile Mansur Yavaş var. Üçüncü sırada yüzde 13,3 ile Ekrem İmamoğlu var. Dördüncü sırada ise sonradan atak yapan Özgür Özel var. Yüzde 6’lık oranla. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş, onlardan sonra geliyor yüzde 4,8. Devlet Bahçeli yüzde 3,9 Ondan sonra Erbakan geliyor yüzde 2,2 ile. Ondan sonra kim olacak diyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1 ile. Ankette bile adam yenildi ya sonlarda çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu neden soruyorsun ya? Artık lider falan değil ki emekli” ifadelerini kullandı.