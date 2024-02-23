Erdoğan'dan üst düzey bürokraside birçok atama: MASAK, TPAO, TCDD..

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan üst düzey bürokraside birçok atama: MASAK, TPAO, TCDD..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile üst düzey bürokraside birçok atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara üst düzey atamalar yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda (TPAO) Genel Müdürlüğe ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) Hasan Kaymak, Başkan olarak görevlendirildi.

Milli Piyango İdaresi’nde Genel Müdürlüğe ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ekrem Candan atandı.

Devlet Demir Yolları İşletmesi’nde (TCDD) Genel Müdürlüğe ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Veysi Kurt getirildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi (TÜRKŞEKER) Genel Müdürlüğü'ne de Kadir Gurbetci atandı.

Öte yandan atama kararlarıyla Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Çorum, Hakkari, Isparta, Kırıkkale, Kocaeli, Sinop ve Tunceli’de İl Müftüleri de değişti.

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