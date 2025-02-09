Erdoğan’dan veda toplantısı! Bu kulis bilgisi çok konuşulacak

AKP’de gençlik ve kadın kolları kongrelerinden sonra önceki gün gerçekleştirilen İstanbul kongresiyle birlikte 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongre süreci sona ermiş oldu.

Bu kapsamda partide Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan büyük kongre için hazırlıklar devam ediyor.

ERDOĞAN ASYA TURUNA ÇIKACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı kapsayan bir Asya ziyareti gerçekleştirecek. 13 Şubat tarihine kadar sürecek olan Asya ziyaretinden sonra Erdoğan’ın bir süre programlarına ara vererek büyük kongre için çalışacağı öğrenildi.

AKP’de büyük değişime 14 gün kalırken, gözler de Asya ziyaretinden sonra gerçekleştireceği bu çalışmaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine’den Meclis grubuna, parti yönetiminden teşkilata kadar gerçekleştireceği değişimle seçim ekibini oluşturarak yeni yol haritasını çizeceği tahmin ediliyor.

ERDOĞAN'DAN MYK ÜYELERİNE VEDA TOPLANTISI İDDİASI

Hürriyet’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Olağan Büyük Kongre’deki değişimden önce MYK üyeleriyle son kez 17 Şubat tarihinde bir araya gelecek. Veda toplantısı düzenlemesi beklenen Erdoğan’ın büyük kongre hazırlıkları ve Erdoğan’ın parti tabanına vereceği mesajlar da konuşulacak.

Bu kapsamda da A Takımı olan MYK’da birçok genel başkan yardımcısını değiştirebileceği, yerlerine ise güçlü siyasi söylemleriyle ön plana çıkan ve yeni parti politikası üretmede daha etkili ve aktif görev alabilecek isimlere görev verebileceği belirtiliyor.