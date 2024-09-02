Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı

Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Yargıtay Başkanı Kerkez, Türkiye'nin daha demokratik, özgürlükçü ve çağdaş bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kerkez, "Ülkemizin geleceği için yeni bir anayasa, tüm vatandaşları kapsayan bir yaklaşım ile hazırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kerkez, ayrıca hukuki sistemde karşılaşılan sorunların düzeltilmesinin önemine dikkat çekti ve bu süreçte yapılan her değişikliğin yeni sorunlar yaratma riski taşıdığını belirtti.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yüksek yargı organlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da törende bir konuşma yaptı ve tutuklu TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın durumuna dikkat çekti.

Erdoğan'ın marketçisinden itiraf: Fiyatları aşağı indiremedik

Sağkan, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisinin sorgulanmasına yönelik eleştirileri reddederek, Atalay’ın durumunun bireysel hak ve özgürlüklerin yanı sıra anayasal demokrasiye zarar verdiğini ifade etti. Ayrıca, mevcut anayasa hükümlerinin uygulanmadığı bir ortamda yeni bir anayasa beklentisinin gerçekçi olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında adaletin devletin temel direği olduğunu vurguladı ve yargı sisteminde atılması gereken adımları değerlendirdi.

Erdoğan, toplumun yargı kurumlarından beklentilerinin arttığını ve bu doğrultuda yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin darbe döneminden kalma mevcut anayasadan kurtulma vaktinin geldiğini ve bu konuda önyargıların aşılması gerektiğini söyledi.

Yargı kararlarının sosyal medya üzerinden eleştirilmesini kabul edilemez bulduğunu ifade eden Erdoğan, bu tür tartışmaların demokrasiye zarar verdiğini belirtti ve yeni anayasa konusunda kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.