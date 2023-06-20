Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Yeni asgari ücretin rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından sonra bugün açıklandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katılım sağlarken, Bakan Işıkhan yaptığı açıklama ile asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin açıklanması ile birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.