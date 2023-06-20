Yeni asgari ücret açıklandı

Yeni asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yeni asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıkladı.

Yeni asgari ücret açıklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Toplantının ardından Bakan Işıkhan açıklama yapıyor. Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.

Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak ygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek."

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