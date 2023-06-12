Erdoğan'dan yerel seçim için aday talimatı. Düğmeye bastı

Erdoğan yerel seçimler için hareke geçti. Muhalif seçmene de hitap edebilecek bir belediye başkan adayı için çalışmaların başlandığı ifade edildi.

Erdoğan'dan yerel seçim için aday talimatı. Düğmeye bastı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak görevini üçüncü dönemde de sürdürüyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için düğmeye bastı.

TALİMAT VERDİ

Kulislerden aktarılana göre, büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Erdoğan, “Herkes büyükşehirler için çalışacak. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak” talimatı verdi.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalmasının da partide “yerel seçimler için çalışmaların hız kazandığı” belirtiliyor.

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MUHALİF SEÇMENE DE HİTAP EDEBİLECEK BİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Partide, daha şimdiden İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için de CHP’li başkanların karşısına “ilde sevilen, sözü geçen, her kesimi kucaklayabilecek, muhalif seçmene de hitap edebilecek bir belediye başkan adayı için çalışmaların başlandığı” ifade ediliyor.

İLK ZİYARET KKTC’YE

Öte yandan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

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