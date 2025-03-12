Erdoğan'ı kızdıran soru! Verdiği cevap olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bayram ikramiyeleri ile ilgili AKP grup toplantısının ardından çıkarken basından gelen soru Erdoğan'ı kızdırdı.

Erdoğan, "Emekli ikramiyeleri ile ilgili bir düzenleme yapılır mı? Fark ödemesi ile ilgili bir beklenti var" sorusuna ilk olarak kızgın bir yüz ifadesiyle bakış atarak "ney" diyerek karşılık verdi.

Devamında ise Erdoğan, "Evet açıkladık. Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? Kızım beni dolduruşa mı getirmek istiyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olsun" diyerek soruyu soran gazeteciye tepki gösterdi.

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