Erdoğan'ın 3'üncü adaylığına karşı çıkan yargıca soruşturma

HSK, anayasayı korumakla görevli yargıç Ahmet Çakmak hakkında “adaylık” soruşturması başlattı. Çakmak’ın avukatı Karadağ, “hâkime baskı” tepkisini gösterdi.

Erdoğan'ın 3'üncü adaylığına karşı çıkan yargıca soruşturma

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; 2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden aday olması başta yargı camiası olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin eleştirisini topladı. Adaylık tartışmaları devam ederken YSK’ya “anayasaya uygun olmayan adaylığın kabul edilmemesi” için çok sayıda başvuru yapıldı. YSK’nın reddettiği bu başvurulardan biri de halihazırda aktif görevde olan yargıç Ahmet Çakmak’a ait.

Çakmak, 28 Mart’ta YSK’ye yaptığı itirazda, seçme yeterliliğine sahip olan herkesin adaylıklara itiraz edebileceğini anımsatarak başvuruyu “bir yurttaş olarak” yaptığını vurguladı.

Erdoğan’ın, 2014 ve 2018de halk tarafından iki kez cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Çakmak, seçimlerin yenilenmesi kararının da TBMM değil, cumhurbaşkanı tarafından alındığını vurgulayarak “Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilemeyeceğini” ifade etti. Çakmak’ın bu başvurusuysa HSK’nın soruşturması ile noktalandı. İktidara yakın bir gazetede, Çakmak hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Haberde Çakmak, “hadsiz” sözleriyle hedef alındı.

Yargıcın avukatı da olan eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, “Yargıcın görevi anayasayı korumak” tepkisini gösterdi.

Karadağ, HSK tarafından kendilerine tebliğ yapılmadığını söylerken “Soruşturmanın anlamı; kendilerinin cumhurbaşkanına sahip çıktığını, onun himayesinde olduklarını cumhurbaşkanına ifade etmek. Bu soruşturmanın sonucunda bir ceza verilemez” ifadelerini kullandı.

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