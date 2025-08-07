Erdoğan’ın 40 yıllık dostu acı konuştu! AKP’li belediyelere dikkat çekti…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan beri 40 yıldır dostu olan ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, bugünkü köşe yazısında rüşvet olaylarının sadece CHP’de değil, AKP’de de olduğunu iddia etti. Demircan, bir dönem bakanlık yapmış AKP’li bir ismin, “genel merkezimiz âhiret hayatı ve sorgulamasına inanmayan çıkarcılarla dolup boşalıyor” ifadelerini paylaştı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON

19 Mart’tan İBB’ye ‘yolsuzluk’ ve ‘rüşvet’ iddiaları kapsamında yapılan soruşturmalarda gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki çok sayıda isim tutuklanmıştı. Yapılan operasyonlar başka CHP’li belediyelere uzanmıştı. Operasyonların sadece CHP’li belediyelerde yaşanması ise sosyal medyada gündem olmuştu.

ERDOĞAN'IN 40 YILLIK DOSTU: AK PARTİLİ BELEDİYELERİ DE İÇİNE ALIYOR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan bu yana 40 yıldır dostu olan ve geçtiğimiz yıl artık oy vermeyeceği konusunda uyarı yapan ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, bugünkü köşe yazısında da uyardı. Demircan, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının AKP’de de olduğunu belirterek bir bakandan aldığı bilgiyi şu şekilde aktardı:

“Problem öyle yalnızca CHP’li belediyelerdeki suistimaller ve rüşvet meselesi değil. Çok çok daha yaygın. Ak Partili belediyeleri de içine alıyor. Paranın/ maddi makamlar ve imkânların olduğu her yerde çürüme var. Bakanlık yapmış önemi bir Ak partili siyasetçi bana genel merkezimiz âhiret hayatı ve sorgulamasına inanmayan çıkarcılarla dolup boşalıyor, demişti. Hemen hemen her yerde siyasi amaçlarla, hırsızlara “bizden”dir deyip sahip çıkılması da ayrı bir toplumsal belamız. Yunus Emre Vakfındaki yolsuzluklar sebebiyle bir yazı yazdık. Müslüman kimlikli olanlara güveni çiğnedikleri için üst sınırdan ceza verilmesini istedik.”