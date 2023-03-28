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  • Erdoğan’ın ABD’ye övgüler yağdırdığı video ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden viral oldu

Erdoğan’ın ABD’ye övgüler yağdırdığı video ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden viral oldu

Recep Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında Başbakan olduğu dönemde ABD’ye övgüler yağdırdığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:43
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Erdoğan'ın ABD'ye övgüleri yeniden viral oldu

Erdoğan’ın ABD’ye övgüler yağdırdığı video ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden viral oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında ABD’de yaptığı bir konuşma sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşıldı.

Şimdinin Cumhurbaşkanı, o dönemin ise Başbakanı olan Erdoğan, 2004 yılında ABD’ye yaptığı ziyarette, Harvard Üniversitesi’nde bir konuşma yaptı. O konuşmada Erdoğan, ABD'nin Irak'a yönelik işgaline açık açık destek vererek, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü hiçe saymıştı.

Erdoğan konuşmasında "Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinin Irak'ta başarılı olmasını samimiyet ile arzu ermektedir. Çok yönlü destek olmaktadır. İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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