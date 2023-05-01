Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevilere 'tür' demesine tepki göstererek, "Bu nasıl bir saygısızlıktır' İnsanız biz, insan!" dedi.

Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Akşener, "3 yıl boyunca esnaf gezdim. Bu esnaf dükkanları içinde bir kere bile kendi partimi övmedim, başka partileri yermedim. Milletimizi dinledim, gençlerimizi dinledim, kovulan doktorlarımızı dinledim, dayak yiyen hemşirelerimizi dinledim" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle devam etti:

"Önümüz Kurban Bayramı, Allah'a şükür her birimiz dinimizin, imanımızın, inancımızın gereğini yerine getirmeye çalışan insanlarız. Emekli kardeşlerim, kurban kesebilecek misiniz? Bir karar vereceksiniz, önümüzdeki bayram kurban kesmeyi, inancımızın gereğini yerine getirmek istiyoranız o zaman iki oy vereceksiniz. Bir Kemal'e, bir Meral'e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim, göreceksiniz Kurban Bayramı'na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki mitingde Alevilere 'tür' demesine tepki gösteren Akşener, "Diyor ki 'Alevilere saygı duyarız, yani biz her 'tür'e saygı duyarız. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır' İnsanız biz, insan! Sünnisi ile insan, Alevisi ile insan, ne demek tür! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize 'tür' diyor, biz insanız!" ifadelerini kullandı.

SOYLU, BOZDAĞ VE YILDIRIM'A YANIT

Akşener açıklamasında iktidarın kutuplaştırıcı sözlerine de tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Akşener, "Diyor ki, eğer Millet İttifakı kazanırsa erkek erkeğe evlilik olurmuş, daha ileri gidip erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaş bu nasıl bir fantezidir. Bu nasıl bir şuur altıdır!" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da tepki gösteren Akşener, "Bir tanesi çıkıp diyor ki '14 Mayıs gecesi biz kazanırak şampanya ile kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınlarıyla seccadede.' Harama el uzattığın an bütün edepsizlikler ortaya çıkar, utanç duygusu kaybolur. Harama el uzattığın an kul hakkı yersin. Nerede o temiz alın, hepiniz hırsızsınız!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Binali Yıldırım'ı da eleştiren Akşener, "Yaşından başından utanmadan diyor ki 'Bizler işgalci güçlermişiz.' Gerçekten kafayı yemişler!" dedi.

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