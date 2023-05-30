Erdoğan'ın aslanları yavruladı

Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanları hediye etmişti. 4 yıl önce Gaziantep'e getirilen aslanların 4 yavrusu oldu.

Yavrular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımı ile düzenlenen bir programla ziyaretçilere tanıtıldı.

Programda konuşan Fatma Şahin şu konuşmayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sudan'ı ziyaret ettikten sonra beni aradı ve 'araştırdık, bunlara ancak Gaziantep iyi bakabilir.' dedi. Bunlar büyük emanet.

Ben de 'burada kaplanlar ve aslanlar var. Siz hiç merak etmeyin, size edilen hediye bize emanettir, gerekeni yapacağız' dedim. Buradan arkadaşlarımız Sudan'a gitti ve getirdiler.

İsimlerini Cumhurbaşkanımız verdi.

2 dişi 2 erkek aslan 4 yıl önce geldi. Şimdi artık daha güzelini yaşıyoruz. Anne Sultan baba Sudan'dan dört yavru oldu. Bu bebekler 1,5 aylık. Bu hayvanlara çok güzel bakılıyor. (AA)

İşte o aslanlar: