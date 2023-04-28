Erdoğan’ın başbakanken söylediği ABD ve İsrail sözleri gündem oldu

Erdoğan'ın “Türkiye ABD’nin Irak’ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır. İsrail’in yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak.” sözleri gündem oldu.

Erdoğan’ın başbakanken söylediği ABD ve İsrail sözleri gündem oldu

Muhalefeti ABD ve İsrail yanlısı olmakla suçlayan AKP iktidarının geçmişi sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde ABD ve İsrail yanlısı sözler hatırlatıldı.

“İSRAİL’İN YAŞAMA HAKKINI KİMSE TEHDİT EDEMEZ”
AKP’nin iktidara gelmesinden iki yıl sonra 31 Ocak 2004'te ABD’nin Boston'daki Harvard Üniversitesinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ı işgal ederek binlerce insanın kanını akıtan ABD ile ilgili “Türkiye ABD’nin Irak’ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır.” ifadelerini kullanırken İsrail ile ilgili ise “İsrail’in yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak” dediği görülüyor.

Söz konusu görüntülerde "bakara makara" diye Kuran'ı Kerim ayeti ile dalga geçen Egemen Bağış’ın da Erdoğan'ın tercümanı olarak toplantıda yer aldığı gözlerden kaçmıyor.

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