Erdoğan'ın başdanışmanı hayatını kaybetti!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Cemil Ertem, Hamdi Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hamdi Kılıç'ta Saray'da başdanışmanlık yapıyordu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum." dedi.

ERDOĞAN'IN METİNLERİNİ YAZIYORDU

Kılıç, Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev yapıyordu.

AKP'DEN CENAZE TÖRENİ BİLGİLENDİRMESİ

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan cenazenin bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.

HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

Uzun yıllar boyunca siyasi iletişim ve metin yazarlığı görevlerini yaptı. Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptığı dönemde, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşma metinlerini kaleme almıştı.

Başdanışman Aydın Ünal’ın milletvekili seçilmesinin ardından Erdoğan’ın metin yazarlığı görevine getirildi.