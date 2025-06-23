Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan CHP'li Başarır'a ağır yanıt! 'Aşağılık mahlûk, zavallı!'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a verdiği yanıtta "İçinde bulunduğu cenahın kara dosyalarının ve kirli işbirliklerinin bir bir açığa çıkmasının verdiği hazımsızlıkla ağzından salyalar akıtarak sağa sola yalpalayan aşağılık mahlûk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sultanım' sözleriyle yaptığı hitap ile akıllara kazınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu kez Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasından önce yaptığı 'Suyun ısındı' açıklaması ile gündemi oturdu. Saral'a birçok kesimden sert eleştiriler geldi. Bu eleştirilerin en sertlerinden biri de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

BAŞARIR: SARAYDAKİ 3. SINIF BİR MAFYA TİPLEMESİNİN HEDEF GÖSTERMESİ İLE...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Başarır, "Saraydaki üçüncü sınıf bir mafya tiplemesinin hedef göstermesiyle Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı! O tutuklama kararını verenlere sesleniyorum: Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız, sokağa nasıl çıkacaksınız? Çünkü siz hukuku, yargıyı küçük düşürdünüz! Bu kararı verenler, bir gün mutlaka hukuk önünde hesabını verecek!" dedi.

SARAL: AĞZINDAN SALYALAR AKITARAK SAĞA SOLA YALPAYALAN AŞAGILIK MAHLUK

Başarır'ın bu paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğu cenahın kara dosyalarının ve kirli işbirliklerinin bir bir açığa çıkmasının verdiği hazımsızlıkla ağzından salyalar akıtarak sağa sola yalpalayan aşağılık mahlûk…

İçine battığınız kirli ilişkiler ağının, deşifre olmasının yarattığı paniği gizleyemeyen, ağız dolusu kin kusarak sağa sola saldıran zavallı…

Mafya arıyorsan İstanbul’da ara! Mafya arıyorsan sırtını yasladıklarında ara! Mafya arıyorsan halktan haraç kesen belediye başkanlarında ara! Mafya arıyorsan belediye ihalelerine çöreklenen şer gruplarında ara!

Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edeceksiniz, başsavcısına hadsiz ifadeler kullanacak kadar kuduracaksınız, valisine itlik yaptı diyeceksiniz, belediyeleri aile şirketinize çevireceksiniz, mafyalığı karşı mahallede arayıp yargı kararlarını eleştireceksiniz. Yok öyle yağma!

Devlete parmak sallayan, millete efelenen, hukukla kavga eden herkes hak ettiği cevabı er ya da geç alacak! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Bu devlette kimsenin yaptığı yanına kâr kalmadı, kalmayacak!"