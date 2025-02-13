Erdoğan'ın başdanışmanından Halil Konakçı'ya destek!

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatmıştı. Konakçı'ya Saray'dan destek geldi.

"BİRİLERİ KIRILIR GÜCENİR DİYE..."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında soruşturma başlatılan vaiz Halil Konakçı'ya destek çıktı.

Saral, "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum." dedi.

X hesabından açıklamada bulunan Saral, şu ifadeleri kullandı:

Buradaki dostlarınız düşman olmaz, olmayacaktır ama yemeden içmeden laiklik kisvesi altında dine ve diyanete sallayan zihniyetleri de ne kadar yakın tutarsanız tutun size dost olmaz!

Ümit Dikbayır isimli trol şahsın şikayeti üzerine ayağına kadar gidip, el pençe duran; Diyanet İşleri Baş Müfettişi İbrahim Öztürk’ün takındığı tavır sadece kendini değil tüm kurumu bağlar.

Hangi usulde vardır böyle bir cahile adam göndermek?

Halil Konakçı hakkında flaş gelişme. Diyanet harekete geçti!

Kendinize gelin. Bir kesime şirin ve ılımlı görüneceğim diye, ısrar ve inatla

@halil_konakci

hoca ile uğraşmanın ne size ne de topluma faydası var! Temsil ettiğiniz makamın hakkını verin!

Halil Konakçı’nın sarf ettiği tek bir yanlış kelime yokken, bazı cılız sesleri tatmin etmek için bu denli üstüne gitmek; soruşturma açmak yozlaştığınızın, bozulduğunuzun bir göstergesidir!

Bir durun, kendinize gelin. Halkı ve Hakk’ı dinleyin…