Erdoğan'ın bizden özür dilemeli dediği Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'özür dilemeli' sözleri henüz gündemdeki yerini korurken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

"YAKINDA TÜRKİYE'YE GELECEK"

Filistin resmi ajansı WAFA’nın geçtiği habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

Büyükelçi Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü de not etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Mahmut Abbas’ı TBMM’de bir konuşma yapması için davet ettiğini anımsatan Büyükelçi Mustafa, bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik kanallardan iletişimin devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Büyükelçi Mustafa, Türkiye'nin "Filistin halkının haklarına olan sarsılmaz desteğine yüksek bir takdirle yaklaştıklarını" belirtti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rize’de partisinin İl Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldiği buluşmada basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye gelerek TBMM’de konuşma yapmasına dair konuşmuştu.

Erdoğan, Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettiklerini ancak kendisinin gelmediğini söylerken, Abbas’ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, “Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz” İfadelerini kullandı.