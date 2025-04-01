Erdoğan'ın bu videosu gündemi sarsacak! Özgür Özel paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi görüntüleriyle yanıt verdi. Özel, "Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır" dedi.

Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a kendi görüntüleriyle yanıt vererek "Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz!

Boykot demokratik haktır.

2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir.

Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir.

Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz.

Hadi buyrun…"

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