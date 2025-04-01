Erdoğan'ın bu videosu gündemi sarsacak! Özgür Özel paylaştı

Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a kendi görüntüleriyle yanıt vererek "Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır" ifadelerini kullandı.

Boykot soruşturmasına CHP'den jet yanıt!

Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz!

Boykot demokratik haktır.

2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir.

Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir.

Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz.

Hadi buyrun…"