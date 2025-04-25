Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje'si ders kitabında! CHP’li Mahmut Tanal paylaştı…

CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal, Kanal İstanbul projesindeki gerçeği ortaya çıkardı. Daha gerçekleşmemiş projenin, 10’uncu sınıf Coğrafya kitabında yer almasına değinen Tanal, “10.sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!” dedi.

ERDOĞAN’IN 'HAYALİ PROJE'SİYDİ

2011 yılında Erdoğan’ın hayal projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul Projesi’ni "İklim dostu bir şehircilik örneği olacağını" öne sürmüştü. Muhalefet ise projeyi, “Cinayet ve ihanet” ve 'Çılgın proje' olarak tanımlamıştı. Pek çok uzman isimde projenin İstanbul’un ekolojik çevresine zarar vereceğini söylemişti. Ancak proje tüm hızıyla sürüyor. En son gelen tepkiler nedeniyle 2019 yılında yerel seçimlerde proje ortadan kaldırılmıştı.Projenin yaratacağı ekolojik tahribatı ortaya koyan raporların yanı sıra yargı da Kanal İstanbul Projesi’nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı kararlarını Aralık 2024’te iptal etmişti.

KANAL İSTANBUL TEKRARDAN GÜNDEME GELDİ

İktidarın bir süredir gündeme getirmediği projenin ise çalışmaların sürdüğünü geçtiğimiz günlerde Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Silivri'de bir ayı aşkındır tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' projesinin devreye girdiğini ve Sazlıdere'de 24 bin konutun inşaatının başladığını paylaştı.

COĞRAFYA KİTABINDA 'KANAL İSTANBUL' DETAYI

İddialar konuşulurken CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal, bugün X hesabından yeni bir gerçeği ortaya çıkardı. Tanal, 10’uncu sınıf Coğrafya kitabındaki ‘Kanal İstanbul’ detayını paylaştı. Tanal, “10.sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!” ifadelerini kullandı.

Tanal, paylaşımının tamamı şu şekilde;

“BU BİR DERS KİTABI DEĞİL, PROPAGANDA METNİDİR!

10.sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor! Kitapta ne yazıyor?

•“Kanal İstanbul projesi hazırlanmıştır” ifadesiyle başlanıyor, ardından “açılacak kanalın 50 km uzunluğunda, 120 m genişliğinde ve 50 m derinliğinde olması planlanmaktadır” deniyor.

•Projenin güzergâhı haritayla birlikte verilerek, uygulanmakta olan bir devlet yatırımı gibi gösteriliyor.

•“İstanbul Boğazı tehlikeli, Kanal İstanbul güvenli” algısı yaratılıyor.

•Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sadece geçiş hakkı bağlamında değiniliyor, jeopolitik riskler ve hukuki tartışmalar yok sayılıyor.

•Bilimsel itirazlar, halkın karşı çıkışı, çevresel yıkım, deprem riski hiç yer almıyor. Kitapta “bitmiştir” denmiyor, ancak kullanılan anlatım dili ve harita destekli görsellerle, Kanal İstanbul sanki olmuş-bitmiş ya da gerçekleşecekmiş gibi sunuluyor.

Bu açıkça: •Bilimsel tarafsızlığın çöküşüdür. •Anayasa’nın 42. maddesine aykırıdır. •Eğitim sistemi üzerinden siyasi propaganda yapılmasıdır! Kanal İstanbul yok ama algısı kitaplarda var! Devletin eğitim sistemi, yandaş projelerin tanıtım broşürü haline getirilmiştir! Çocuklarımıza gerçekleri değil, iktidarın rüyalarını ezberletmek istiyorlar! Bu ülkenin evlatlarına yalanla değil, bilimle yaklaşın!”