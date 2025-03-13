Erdoğan'ın değinmediği konuya MSB'den açıklama geldi!

MSB, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü SDG anlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu anlaşma için 'takipte' olunduğu bildirildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında değinmediği tek konulardan biri ise bu anlaşma olmuştu. Yapılan Açıklamada, "Suriye'de sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız, net çıktıklarını yakından takip edeceğiz" denildi.

"NET ÇIKTILARINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu ifadelerde bulundu:

Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Ayrıca Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek.

DEĞİNMEDİĞİ TEK KONUYDU

AKP'nin dünkü grup toplantısındaki 1 saatlik konuşmada, Cumhurbaşkanı Recepi Tayyip Erdoğan'ın değinmediği tek konu ise Ahmed Şara ile terör örgütü SDG anlaşması olmuştu.

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