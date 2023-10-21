Erdoğan'ın diplomasi trafiği. Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındığı belirtildi.

BATI’YA ÇATIŞMALARI GÖRMEZDEN GELMEYİN MESAJI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Cumhurbaşkanımız, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

ZELENSKİY İLE BARIŞÇIL ÇÖZÜM KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

UGANDA İLE DÜNYA BARIŞININ TEHLİKEDE OLDUĞU MESAJI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.