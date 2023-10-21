Erdoğan'ın diplomasi trafiği. Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi. Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın diplomasi trafiği. Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

thumbs-b-c-d83dfa9e4b155a34d6719051d26bafa1.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındığı belirtildi.

BATI’YA ÇATIŞMALARI GÖRMEZDEN GELMEYİN MESAJI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Cumhurbaşkanımız, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

752x395-baskan-erdogan-stoltenberg-ile-gorustu-1697894612441.jpg

Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

ZELENSKİY İLE BARIŞÇIL ÇÖZÜM KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındığı bildirildi.

0x0-baskan-erdogan-stoltenberg-ile-gorustu-1697894646045.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

UGANDA İLE DÜNYA BARIŞININ TEHLİKEDE OLDUĞU MESAJI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

0x0-baskan-erdogan-stoltenberg-ile-gorustu-1697894615347.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

İlgili Haberler
Erdoğan’ın Filistin diplomasisi sürüyor. “Putin ile görüşeceğim”
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi. Kabine toplantısına ara verdi
Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin gündemiyle yoğun diplomasi trafiği
ABD'den İran'a diplomasi için nükleer adım şartı
ABD'den İran'a diplomasi için nükleer adım şartı
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor Gündem
Şehre su veren ikinci baraj da kurudu. Bodrum'da tehlike çanları çalıyor
Beşiktaş defansının inanılmaz hatası. Icardi affetmedi Spor
Beşiktaş defansının inanılmaz hatası. Icardi affetmedi
Beşiktaş Galatasaray karşısında 10 kişi. Mert Günok kariyerinde bir ilki yaşadı Spor
Beşiktaş Galatasaray karşısında 10 kişi. Mert Günok kariyerinde bir ilki yaşadı
Oyuncu Selahattin Taşdöğen’den tartışma yaratan sözler “Filistin halkı bunu hak ediyor” Gündem
Oyuncu Selahattin Taşdöğen’den tartışma yaratan sözler “Filistin halkı bunu hak ediyor”
29 metrelik çay bardağına Filistin bayrağı yansıtıldı Yaşam
29 metrelik çay bardağına Filistin bayrağı yansıtıldı
Gazzeli doktordan acil yardım çağrısı. “Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var” Dünya
Gazzeli doktordan acil yardım çağrısı. “Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var”
Galatasaray'dan müthiş koreografi. Atatürk'ün sesini duyanların tüyleri diken diken oldu Spor
Galatasaray'dan müthiş koreografi. Atatürk'ün sesini duyanların tüyleri diken diken oldu