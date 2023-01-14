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  • Erdoğan'ın Esad ile nerede görüşeceğini açıkladı. Mustafa Balbay Ankara kulislerinden bildirdi

Erdoğan'ın Esad ile nerede görüşeceğini açıkladı. Mustafa Balbay Ankara kulislerinden bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile yapacağı görüşmenin nerede olacağı ile ilgili Ankara kulislerinden yeni bir bilgi geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay görüşmenin Moskova’da yapılmasının beklendiğini yazdı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:05
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Erdoğan'ın Esad ile nerede görüşeceğini açıkladı

Erdoğan'ın Esad ile nerede görüşeceğini açıkladı. Mustafa Balbay Ankara kulislerinden bildirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile görüşeceğini açıklaması sonrası iki liderin ne zaman ve nerede görüşeceği merak konusu oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin’in arabuluculuğunda gerçekleşmesi beklenen görüşmeyle ilgili kulis bilgilerini aktaran Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay çarpıcı bilgiler paylaştı. Balbay, görüşmenin Moskova’da yapılmasının beklendiğini belirterek, “İki ülke liderinin karşılıklı güvenle ve üçüncü bir ülkeyi araya sokmadan işe başlaması gerekiyor. Aksi halde görüşmelere üçüncü ülkenin gölgesi düşecektir” dedi.

Balbay’ın “Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“29 Aralık’ta Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas, Rus mevkidaşları Sergey Şoygu ile Moskova’da görüşmüştü. MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da katıldığı bu görüşmenin ardından önceki gün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ve Rus mevkidaşlarıyla şubat ayı başında Moskova’da buluşacaklarını açıkladı.

Bu gelişmelerin devamının nereye gittiği malum. Dışişleri bakanlarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye Devlet Başkanı Esad bir araya gelecek. Son anda bir değişiklik olmazsa bu buluşmanın Moskova’da olması planlanıyor. Bunun için Putin’in Erdoğan’a söz verdiği Ankara koridorlarının yadırganmayan kulisleri arasında!

Erdoğan yeri geldikçe Suriye ile ilişkilerde 2011 öncesine dönmenin yararlarından söz ederken “görüşme koşulu” koymuyor.

Esad ise öyle değil!

Kamuoyuna da yansıyan demeçlerden görüyoruz ki Esad iki temel şartla Erdoğan’la görüşmeyi kabul ediyor:

1- Türkiye, Suriye’deki askeri varlığını tümüyle çeksin.

2- Türkiye, Suriye yönetimi aleyhine faaliyetleri desteklemekten vazgeçsin.

Esad da “koşul” açıklayacak noktaya geldikten sonra bu görüşme olacak demektir. Kaldı ki Esad’ın ayakta kalmasında en önemi rolü üstlenen Putin bu görüşmeyi istedikten sonra gerisi protokol işi...

29 Nisan 2011’de 300 kadar Suriyelinin Hatay Yayladağı’ndan Türkiye’ye girişi ile başlayan süreci yeri geldikçe vurguluyoruz. Bugün ağırlıklı olarak geleceği sütuna yatıralım...

Üst üste dizilmiş düğümleri çözmek için işe en üst düğümden başlamak gerekir. En önemli düğüm ortadaysa her şeyi bir yana bırakıp sadece o düğümü çözeceğim derseniz yeni bir düğüm daha atmış olursunuz.

İki ülke liderinin karşılıklı güvenle ve üçüncü bir ülkeyi araya sokmadan işe başlaması gerekiyor. Aksi halde görüşmelere üçüncü ülkenin gölgesi düşecektir. Görünen o ki iki lider şu aşamada Putin’in arabuluculuğunda bir araya gelecek. Devamı konusunda da şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil.”

 

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Sedat
14.01.2023 14:59
Suriyelilerin çoğunun kalması için anlaşma yaptırırlar. Mİllet ittifakı iktidar olduğunda esat ile görüşsün ya suriyelileri geri alır ya da onların yaşayabileceği alan kadar yere operasyon yapılmalı.  
 
vatandaş
14.01.2023 14:43
Rusya türkiye ermenistan azerbaycan muamelesi yapacak akp sayesinde.  
 
Uzay Fenercioğlu
14.01.2023 14:33
Her yıl olduğu gibi, büyük Türk Oskar'ı Altın Lale, yine büyük oyuncu Erdoğan'ın. Tebrikler....  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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