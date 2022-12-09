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  • Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez çocuk yuvasında yaşanan fuhuş skandalını anlattı. Erdoğan ve bakanın da haberi var

Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez çocuk yuvasında yaşanan fuhuş skandalını anlattı. Erdoğan ve bakanın da haberi varmış

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez, İstanbul Bahçelievler Çocuk Yuvası’nda 2006 yılında yaşanan çocuklara yönelik istismarı anlattı. Çömez, gelen bir ihbar üzerine çocuk yuvasına gittiğini belirterek "13-14 yaşlarındaki çocuklar geceleri Taksim'deki barlara götürülüyordu, bazıları hamile kalmıştı" dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:46
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Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez Bahçelievler Çocuk Yuvası'ndan yaşanan fuhuş skandalını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez çocuk yuvasında yaşanan fuhuş skandalını anlattı. Erdoğan ve bakanın da haberi varmış
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Türkiye, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta evlendirmesi skandalıyla çalkanırken İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez’in, AKP milletvekili olduğu dönemde bir çocuk yuvasında yaşanan fuhuş ve uyuşturucu skandalını açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

TELE1’de yayınlanan 'Açıkça' programına konuk olan Eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru şimdi ise İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Turan Çömez şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekili olduğum dönem 2006’lı yıllar. İstanbul Bahçelievler çocuk yuvasından bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçelievler çocuk yuvasının müdür muavini, düzgün aklı başında birisi. Dedi ki ‘Sizi medyadan tanıyorum, çok vahim bir durum var burada. Lütfen buluşabilir miyiz?’ Bir gece kalktım İstanbul’a geldim bana Bahçelievler çocuk yuvasında yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti. Anlıyorum ama bunu bana göstermen lazım beni yurda götür dedim.

“HEPSİNİ KANITLADIM”

Saat 9 yurda gittim. Çocuklarla konuştum, o gece nöbetçi olanlarla konuştum. 33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki ‘Arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar, İstanbul’da bazı gece kulüplerine götürüyorlar. 13 - 14 yaşında çocuklar… Bazen sabaha karşı geliyorlar bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım, o gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, resimlerini aldım inanılmaz bir dosya hazırladım.

“13-14 YAŞINDA ÇOCUKLARIMIZ BİR KISMI HAMİLE KALMIŞ”

Ertesi gün Ankara’da çocuk esirgeme kurumundan sorumlu devlet bakanı Nimet Çubukçu’ya gittim. Dedin ki ‘Sayın Çubukçu ortada korkunç bir rezalet var. Bize emanet edilen yavrularımız gece yurtlardan alınıyor 13-14 yaşında çocuklarımız bir kısmı hamile kalmış başka isimlerle başka yerlerde doğum yaptırılmış. Doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş. Yurtta uyuşturucu kullananlar var ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim’de bazı barlara gece yarıları götürülüyor.’ ‘Biliyorum farkındayım’ dedi. ‘Niye bununla mücadele etmiyorsun?’ dedim. ‘Ne olur bunu deşifre etme, kimseyle konuşma söz ben bunun üstüne gideceğim.’ Dedi.

Ertesi gün beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı.

“ERDOĞAN DA HABERDAR”

Çömez, olayın yaşandı yıl olan 2006 yılında da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. 30 Aralık 2006 tarihli Haber7’de yer alan haberde şu ifadeler yer alıyor:

“Turhan Çömez, konuyu bir rapor haline getirerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini belirtti ve 'Başbakan da olayın araştırılması için Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya emir verdi' dedi.

Çömez'i şaşırtan ise olayın üzerine gidilmesi yerine milletvekilini yurda alan iki öğretmenin sürülmesi oldu.

Elinde iddialarıyla ilgili bilgi ve belgeler olduğunu söyleyen Çömez, öğretmelerin sürülmesinin ardından konuyu kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissettiğini kaydetti.

Olayın basına yansımasının ardından, Bakan Çubukçu'nun Çömez'den elindeki bilgileri kendine iletmesini istediği, bunun üzerine de Çömez'in Bakan Çubukçu'ya yeni bir rapor hazırlayarak gönderdiğini öğrenildi.

Çömez'in raporunda Bakan Çubukçu'ya, konunu üzerine birlikte gitme teklifinde bulunduğunu da belirtildi.”

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1950
9.12.2022 18:15
Turhan hocam sizin gibi Çelik yürekler, bu pislikleri yok edebilir, ardınızda inanın milyonlar gelir, İyi Parti oyu%30-40 olur, inanın hayal değil, yeter ki, adil olun haram yemeyin, saygılar  
 
pirhasan
9.12.2022 18:12
Bunların çocukları yok mu?  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
9.12.2022 18:05
Basın ellerinde,millet bunu izleyemez.You Tube vs. sosyal medya Türkiye sayfalarında reklam şeklinde bu video yayınlatılabilirse maaşımın yarısını bağışlamaya hazırım.Akp bin gerçek yüzü bu.  
 
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