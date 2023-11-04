Erdoğan'ın görüntüsüyle dolandırıcılık girişimi. Yapay zekayla sesi taklit edilmişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bazı dijital platformlarda yer alan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Reklamının doğru olmadığını belirtildi. Erdoğan'ın yapay zekayla sesi taklit edilerek, dolandırıcılık yapılmıştı.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın görüntüsüyle dolandırıcılık girişimi. Yapay zekayla sesi taklit edilmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip, dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere türkiye petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

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