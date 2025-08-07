Erdoğan’ın hamlesi Saray’da konuşuluyor! Gözler o isme çevrildi… Görevden alınacaklar!

Ünlü gazeteci Hilal Köylü, sahte diploma olayının ardından Erdoğan’ın skandala sorumlu olanları görevden alacağını iddia etti. Gözlerin Uraloğlu’na çevrildiğini söyleyen Köylü, “BTK'da da çok sayıda görevden alma da konuşuluyor” dedi.

DİPLOMA SKANDALI SONRASI KABİNEDE GÖZLER ABDULKADİR URALOĞLU'NDA

Türkiye gündemini sarsan sahte diploma skandalında yeni detaylar kan dondurma devam ediyor. Yetkililerden ise bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekiyor. Bir süredir kabine kulisleri gündeme geliyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya faciası sonrası eleştirilerin odağına gelerek kabine değişikliğinde isimler arasına gelmişti. Şimdilerde ise diploma skandalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BTK’ya çevirdi.

KÖYLÜ: BU SKANDALDA SORUMLULUĞU OLANLARI GÖREVDEN ALINACAĞINI BELİRTİYOR

Ünlü gazeteci Hilal Köylü sahte diplomayla ilgili kulislerde konuşulanları YouTube yayınında anlattı. Köylü, "Halen sorumluluk alan yok. İktidar kulislerinde ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlusu olanları bulacağını belirtiyor. Ulaştırma Bakanı'na gözler çevrildi. Oradan beklenen açıklama gelmiyor. CHP BTK Başkanı neden suskun diyor. BTK'da görevden almalar olabilir. Yeni bir Kabine kulisi... Sahte diplomalı vekillerden de bahsediliyor. CHP bir araştırma önergesi verdi. Hayır denildi. AKP'li yetkililer bu skandalda sorumluluğu olanları görevden alınacağını belirtiyor" ifadelerini kullandı.