Erdoğan'ın imzasıyla 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu

1,1 trilyon TL'lik ek Bütçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Erdoğan'ın imzasıyla 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ÖDENEK AFAD'A

Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı.

İkinci en yüksek ödenek 279 milyar 750 milyon 936 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

Teklifte, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ödeneklerin toplamının 527 milyar 290 milyon 833 bin TL olacağı ifade edildi.

bczy-caokusbveyzlyrqzq.jpg

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Önder Karaveli'nin yeni takımı belli oldu. İmzayı attı. Nereden nereye Spor
Önder Karaveli'nin yeni takımı belli oldu. İmzayı attı. Nereden nereye
Üniversitelilere af çıktı. İşte şartlar Güncel
Üniversitelilere af çıktı. İşte şartlar
Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan zamlara Ali Babacan'dan sert tepki: Haraç ile ekonomi düzelmez Siyaset
Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan zamlara Ali Babacan'dan sert tepki: Haraç ile ekonomi düzelmez
Edwin Van der Sar beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırıldı Spor
Edwin Van der Sar beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırıldı
Abdülkadir Bitigen Devler Ligi'nde düdük çalacak Spor
Abdülkadir Bitigen Devler Ligi'nde düdük çalacak
Gökdeniz Karadeniz geri döndü Spor
Gökdeniz Karadeniz geri döndü
Faik Öztrak ve Tanju Özcan arasında ip polemiği. Hakaretler havada uçuştu Siyaset
Faik Öztrak ve Tanju Özcan arasında ip polemiği. Hakaretler havada uçuştu