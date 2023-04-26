'Erdoğan'ın kalp krizi mi geçirdi’ İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek olan "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacağı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paylaşımında “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve hafif bir üşütme geçirdiğini söyledi.

Oktay "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

AKP Sözcüsü Çelik ise "Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir." dedi.