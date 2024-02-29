Erdoğan'ın 'kara kutusu' Yalçın Akdoğan'dan FETÖ itirafı. Ergenekon kumpasıyla FETÖ'cülerin kilit konuma geldiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı, AKP'den milletvekilliği ve AKP hükümetlerinde üç dönem başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Yalçın Akdoğan, itiraf niteliğinde bir makale kaleme aldı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Akdoğan tarafından 22 Ekim 2023 tarihinde Polis Akademisi’nce hazırlanan Güvenlik Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen ve 24 Aralık 2023 tarihinde dergide yayımlanan makalede, itiraf niteliğinde ifadeler yer aldı. AKP’li Akdoğan, bir dönem yılmaz savunucularından olduğu ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşması” olarak nitelendirdiği Ergenekon’un, “FETÖ üyelerinin ülke yönetimine el koyma girişiminde” araç olarak kullanıldığını kaydetti.

YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

AKP’de üst düzey görevler alan ve 2013 yılında Ergenekon Davası’nı, “Ergenekon davasıyla sadece illegal bir girişimden hesap sorulmuyor aynı zamanda devlet içine çöreklenen vesayetçi anlayış tasfiye ediliyor” sözleriyle savunan Yalçın Akdoğan'ın Aralık 2023’te yayımlanan makalesinde ise tam tersi görüşü savunduğu belirlendi.

Ergenekon Davası’nın bir “FETÖ oyunu” olduğunu adeta kabul eden Akdoğan’ın Polis Akademisi’nce yayımlanan, “Güvenlik Çalışmaları Dergisi” için kaleme aldığı makalede özetle şunlar kaydedildi: “Askeri bürokrasinin politik gelişmeler üzerindeki etkisini sürdürdüğü ve siyasi dengeleri yönlendirmeye çalıştığı bir döneme tanıklık edilmiştir. 15 Temmuz'a giden süreçte ise FETÖ üyeleri Ergenekoncu oldukları gerekçesiyle saf dışı ettikleri askerlerin yerine kendileri etkili konumları ele geçirmişler ve ardından ülke yönetimine el koyma girişiminde bulunmuşlardır. Ergenekon örgütü iddiası FETÖ’nün kumpas davaları kapsamında ele alınarak Yargıtay’ca 21 Nisan 2016 tarihinde bozulmuştur. Yargıtay örgütün varlığına delil bulunmadığını ve FETÖ’nün siyasi amaçları için bu davayı kullandığını belirtmiştir.”