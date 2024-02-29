Ünlü ekonomist cebinizdeki gelişmeyi açıkladı. Hissettiniz mi diye de vatandaşa sordu

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Ünlü ekonomist cebinizdeki gelişmeyi açıkladı. Hissettiniz mi diye de vatandaşa sordu
TÜİK Türkiye 2023 yılının son çeyreğindeki büyüme oranını yüzde 4 olarak açıkladı. İşte bu açıklamanın ardından ünlü ekonomi profesörü Veysel Ulusoy o büyüme rakamını hatırlatarak, sordu hissettiniz mi diye?

ENAG Başkanı Profesör Veysel Ulusoy, TÜİK'in açıkladığı büyüme verilerine atıfta bulunarak, paylaşımda bulundu.Tek kelimeyle sordu ve yanıt aradı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Türkiye 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyüme sağladı. Böylelikle ekonomistlerin beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşmiş oldu.

TÜİK'e göre Türkiye yüzde 4 büyümüştü. İşte TÜİK'in rakamlarından sonra ENAG Başkanı Profesör Veysel Ulusoy paylaşımda bulundu ve tek bir kelimeyle herşeyi anlattı. İşte Ulusoy'un paylaşımı:

"Milli gelir yani cebinizdeki para, geçen yılın aynı çeyreğine göre %4 artmış.

Hissettiniz mi?"

veysel-ulusoy3535.jpg

İlgili Haberler
Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi
Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi
Akaryakıta seçim indirimi geliyor. Bu gece yarısı uygulanacak
Büyük skandal. Müftülük ilkokul öğrencilerini Kubilay'ın katillerinin mezarına götürdü
Erdoğan'ın 'kara kutusu' Yalçın Akdoğan'dan FETÖ itirafı. Ergenekon kumpasıyla FETÖ'cülerin kilit konuma geldiğini söyledi
Schengen vizesinde büyük değişiklik. Başvuru yapacaklar dikkat
Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler
Son Haberler
Akıllı bebek bezi ne işe yarar Sağlık
Akıllı bebek bezi ne işe yarar
Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi Ekonomi
Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi
Dursun Özbek vur patlasın çal oynasın Spor
Dursun Özbek vur patlasın çal oynasın
Ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Her gün suyunu içmek vücudu değiştiriyor Sağlık
Ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Her gün suyunu içmek vücudu değiştiriyor
Vatandaşlardan yola beton döke döke ilerleyen beton mikseri şoförüne tepki! Yaşam
Vatandaşlardan yola beton döke döke ilerleyen beton mikseri şoförüne tepki!
Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar