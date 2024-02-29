Ünlü ekonomist cebinizdeki gelişmeyi açıkladı. Hissettiniz mi diye de vatandaşa sordu

ENAG Başkanı Profesör Veysel Ulusoy, TÜİK'in açıkladığı büyüme verilerine atıfta bulunarak, paylaşımda bulundu.Tek kelimeyle sordu ve yanıt aradı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Türkiye 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyüme sağladı. Böylelikle ekonomistlerin beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşmiş oldu.

TÜİK'e göre Türkiye yüzde 4 büyümüştü. İşte TÜİK'in rakamlarından sonra ENAG Başkanı Profesör Veysel Ulusoy paylaşımda bulundu ve tek bir kelimeyle herşeyi anlattı. İşte Ulusoy'un paylaşımı:

"Milli gelir yani cebinizdeki para, geçen yılın aynı çeyreğine göre %4 artmış.

Hissettiniz mi?"