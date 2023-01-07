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Fiyatı 10 TL oldu. Erdoğan'ın korkulu rüyası geri döndü

Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz umumi tuvaletleri de vurdu. İstanbul Kadıköy'de umumi tuvaletlere giriş ücreti 10 TL oldu. Akıllara Erdoğan'ın "Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, 6 sıfırı attık 1 lira yaptık" sözleri geldi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 08:46
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Erdoğan'ın korkulu rüyası geri döndü

Fiyatı 10 TL oldu. Erdoğan'ın korkulu rüyası geri döndü
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OdaTV'nin haberine göre, her geçen gün artan enflasyon ve hayat pahalılığı etkisini hayatın tüm alanında hissettirmeye devam ediyor. Enflasyon ve zamlardan nasibini alan bir diğer yer ise halka açık umumi tuvaletler oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta Kadıköy’deki umumi bir tuvaletin kullanım ücretinin 10 TL olduğu görüldü. Söz konusu kareyi gören vatandaşlar fiyatın yüksekliği karşısında şaştı kaldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tuvalet fiyatına tepki gösterirken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk. 6 sıfırı attık 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü” sözlerini getirdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mart 2018 tarihinde Giresun İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türk ekonomisinin düzelmesini “tuvalet fiyatı” örneği üzerinden anlatarak şu sözleri söylemişti:

“Hatırlayın paramızda sıfırlar boldu. Tuvalete gittiğimizde 1 milyon liraya gidiyorduk. Ne günlerdi o günler ya. Biz geldik, ‘Şu 6 sıfırları atın bakalım dedik’ Arkadaşlarım bile ‘Atmayalım ya millet ne der’ dedi. Ne derse desinler, biz ne deriz o önemli. 6 tane sıfırı attık 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Bu günleri gördük mü elhamdülillah, mesele bu”

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Yalancı Hacı
7.01.2023 09:40
Sen yüzüğü gösteriyordun sana inanlar öyle inanmıştı .....  
 
Uzay Fenercioğlu
7.01.2023 09:15
"Erdoğan sebep, kriz sonuç" Tarihi böyle yazacak.  
 
muhalefet adam
7.01.2023 08:58
inşallah bu seçimde akp den kurtuluyoruz artık muhalefet sıralarundan çookkk o sıralara vuracaksınız bu seçim sizin hazin sonunuz olacak yaşasın Cumhuriyet yaşasın Demokrasi sizden bıktık gidin gayri  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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