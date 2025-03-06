Erdoğan’ın korkulu rüyası ortaya çıktı! En büyük rakibi açıkladı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Erdoğan’ın korkulu rüyası’ diyerek, “Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, bir tanesi de sandık” dedi.

İMAMOĞLU VE ERDOĞAN ARASINDA YARIŞ KESİN GİBİ

2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP’den erken seçim çıkışı gelmişti. Son olarak CHP’de Cumhurbaşkanlığı adayını belirleyecek ön seçim hazırlıkları başlamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise ön seçimde tek aday olacağı kesinleşmişti. Adaylık yarışında İmamoğlu ve Erdoğan’ın ismi ise şimdiden çıkmaya başladı.

“CUMHURBAŞKANI’NIN KORKULU RÜYASI: BİR TANESİ EKREM İMAMOĞLU, BİR TANESİ DE SANDIK”

Ekrem İmamoğlu, Nefes gazetesindeki röportajında Erdoğan’ın korkulu rüyasını açıkladı. İmamoğlu, “Bu aklın ve bu hükümetin başındaki Cumhurbaşkanı’nın korkulu rüyası: Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, bir tanesi de sandık. Çünkü ikisinin de karşısında kaybediyor. Ekrem’in karşısında hep kaybetti. Sandıkta da kaybedecek” dedi.

22 YILLIK İKTİDAR SONA ERMİŞTİ

Geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP’nin 22 yıllık iktidarı sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önünde yer almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul’da AKP’nin meclis çoğunluğunu geçmişti. İmamoğlu’nun İstanbul’daki başarısı dikkat çekerken, yerel seçimlerde AKP’nin mağlubiyeti gündem olmuştu.