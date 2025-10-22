MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM kürsüsünde terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreçte terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve sonrasında silahların yakılmasıyla devam etmişti. Son olarak Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak tanımladığı süreç, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile sürdü. Komisyonda İYİ Parti ve Zafer Partisi yer almamıştı.

CHP lideri Özgür Özel katıldığı bir mitingte “Erdoğan’a dediler ki: 'Bu süreç muhalefete yarıyor, onlara yarıyor, bunu bitir” açıklamasını yapmıştı. Yeniçağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasına konulan anketi buldu.

ERDOĞAN'IN MASASINA KONULAN ANKET YENİÇAĞ'DA

Türkiye’nin Fikri araştırmasının Ekim ayı anketinden AKP birinci parti olarak çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına konulan Türkiye’nin Fikri araştırmasında aynı zamanda Terörsüz Türkiye adı verilen yeni İmralı süreci de incelenmişti.

“Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi partilerinden hangisinin politikalarını daha doğru buluyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği ankette Cumhur İttifakı’nda BBP yüzde 43 oyla birinci olurken AKP yüzde 24, MHP ise yüzde 7’de kaldı.

Terörsüz Türkiye sürecine dair muhalefet partilerinin politikalarında en çok beğenilen parti yüzde 32 ile İYİ Parti oldu.

Muhalefette ise oy dağılımı şöyle:

İYİ Parti %32

DEM %21

CHP %19

YRP %12

Zafer %7

Anahtar %4

Kararsız %5