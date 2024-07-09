Erdoğan’ın masasındaki emekli zammı ortaya çıktı! İmzalarsa hesaplara bu rakam yatacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ın masasındaki emekli zammı ortaya çıktı! İmzalarsa hesaplara bu rakam yatacak

Emeklilerin maaşlarına zam yapılacağına dair iktidarın çalışma yaptığı iddia edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamaları, emekli maaşlarına yapılacak zamların detaylarını ortaya koydu. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 1,64 olarak belirlenmesiyle, altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak netleşti. Bu gelişme, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24,73, memur emeklilerinin ise yüzde 19,31 oranında zam alacaklarını gösteriyor. Ancak, "kök aylık" uygulaması nedeniyle, en düşük maaş alan yaklaşık bir milyon emeklinin bu zammı alamayabileceği endişesi bulunuyor.

Ocak 2024'ten itibaren uygulanan 10 bin liralık "en düşük emekli maaşı"nın artırılması için yasal düzenlemelerin beklendiği, aksi takdirde yaklaşık bir milyon emeklinin maaşlarının 10 bin lira olarak sabit kalacağı, diğer 2.7 milyon emeklinin ise zam oranlarının yüzde 24,73'ün altında olacağı ifade ediliyordu.

İKTİDARDA "EMEKLİ ZAMMI" HAZIRLIĞI

AKP'nin, emekli maaşlarının artırılması konusunda bir etki analizi raporu hazırladığı ve bu raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından konuyla ilgili adımların atılmasının beklendiği belirtiliyor.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan çalışmalar hakkında henüz bir karar alınmadığını belirtti. Mevcut durumda, kök maaşı 8 bin lira olan emeklilerin de yasa gereği 10 bin lira aylık aldıkları, ancak olası bir düzenleme olmaksızın, bu emeklilerin yüzde 24,73'lük zamma rağmen aylıklarının 10 bin lira olarak kalacağı vurgulanıyor.

Altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması durumunda, "en düşük emekli aylığı"nın Temmuz 2024 itibarıyla 12 bin 473 liraya çıkması öngörülüyor.

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